شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الخيانة.. وثائقى جديد لـ"الخليج 365" يكشف تاريخ انقلابات أسرة آل ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثائقي جديد بعنوان "بيت الخيانة" تكشف فيه الخليج 365 عن تفاصيل وكواليس أسرة الانقلابات "آل ثان" سابقاً، التى تحكم إمارة قطر بشعار "الانقلاب هو الحل"، وأشهرها انقلاب الابن حمد، الأمير السابق لقطر على والده الشيخ خليفة الأمير الأسبق، والمعروف بانقلاب 1995.

و يكشف الكثيرون ممن عاصروا انقلاب 1995 فى الوثائقى الجديد تفاصيل جديدة عن هذا التحول الذى حدث فى تاريخ الإمارة واثر سلبًا على علاقتها بالدول العربية، وارتباط ما حدث بالتعليمات الأمريكية وخطط زوجة حمد بن خليفة، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، التى سعت بكل السبل لضمان الحكم فى يدها هى وابنها تميم عن طريق التخطيط لانقلاب ناعم يقوده نجلها على والده حمد وكأن التاريخ يعيد نفسه معه.

ويسرد الفيلم الوثائقي الذى سيعرض قريبًا عبر موقع ”الخليج 365” الإلكترونى، فى إطار تاريخ الانقلابات داخل العائلة الحاكمة فى الدوحة، كيف تحولت قطر لأداة فى يد القوى الغربية لتدمير المجتمعات العربية تحت راية الإرهاب وغير ذلك من الأسرار والكواليس التى تكشف لأول مرة.