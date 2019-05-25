الرئيس السيسى: إفريقيا تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال خطة طموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمته إلى الشعوب الإفريقية، بمناسبة يوم أفريقيا قائلا: "أبناء أفريقيا داخل قارتنا الأم وفى سائر أرجاء المعمورة كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم أفريقيا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة يوم أفريقيا: "تلك الذكرى التاريخية التى شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتى دشنت عهدا جديدا فى مسار التضامن الأفريقى وتعزيز العمل المشترك بين دولت قارتنا الغالية ففى مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الأباء المؤسسون بالوحدة الأفريقية، بغرز بذرة التعاون الأفريقى". Advertisements وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إننا نجنى ثمار جهد الأباء المؤسسين للاتحاد الإفريقى، موضحا أن القارة الأفريقية تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة وفق أجندة 2036.

وأضاف الرئيس: يوما بعد يوم تزداد جهودنا المشتركة لإيجاد مشكلات ونزاعات عانت منها القارة الأفريقية لعقود من المشاكل، مطالبا بأن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منظومة البيئة الأفريقية.