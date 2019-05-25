شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة يوم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلمة بعد قليل بمناسبة يوم أفريقيا. وتحتفل دول القارة السمراء، 25 مايو من كل عام، بـ يوم إفريقيا وهو احتفال سنوى، يمثل يوم الحرية الإفريقى سابقًا، ويوم التحرير الأفريقى فى ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية المعروفة الآن باسم الاتحاد الأفريقى.

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