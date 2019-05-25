أخبار مصر

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط 380 المتجهة إلى جدة ورحلة الخطوط فلاي ناس 871 المتجهة إلى أبها ورحلة الخطوط التركية 6469 المتجهة إلى إسطنبول تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف.

 

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا