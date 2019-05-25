شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط السعودية 380 المتجهة إلى جدة ورحلة الخطوط فلاي ناس 871 المتجهة إلى أبها ورحلة الخطوط التركية 6469 المتجهة إلى إسطنبول تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف. Advertisements

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