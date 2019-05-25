السيسي: أفريقيا تخطو بشكل طموح نحو تحقيق التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نجني ثمار جهد الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، موضحا أن القارة الأفريقية تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة وفق أجندة 2036.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة "يوم أفريقيا"، السبت، أن يوما بعد يوم تزداد جهودنا المشتركة لحل مشكلات ونزاعات عانت منها القارة الأفريقية لعقود، مطالبا بالعمل على الاستفادة من القطاع الخاص وتطوير منظومة البيئة الأفريقية.