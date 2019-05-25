السيسي يلقي كلمة بعد قليل بمناسبة يوم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي: يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بعد قليل بمناسبة يوم أفريقيا.

وتحتفل دول القارة السمراء، في 25 مايو من كل عام، بـ"يوم أفريقيا"، وهو احتفال سنوي، بمناسبة توقيع قادة 30 دولة أفريقية من 32 دولة مستقلة ميثاق التأسيسي لمنظمة الوحدة الافريقية في أديس أبابا، إثيوبيا.

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