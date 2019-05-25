التموين تعلن: 3 شروط و7 إجراءات للفصل الاجتماعي بالبطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، إن خدمة الفصل الاجتماعي متاحة بجميع مكاتب التموين، مشيرًا إلى أن هناك عدة اشتراطات تُحدد عملية الفصل.

وأضاف مدكور - في تصريح لمصراوي- أن الاشتارطات تختلف بناءً على الفرد الراغب في إجراء الفصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الفصل الاجتماعي متاح للذكور في حالة الزواج، فيما يتاح للنساء من المقيدات بمنظومة الدعم في حالة الطلاق أو وفاة الزوج فقط، إن لم يكن الزوج مقيدًا على قاعدة البيانات.

وتابع مستشار وزير التموين، أنه في حالة وجود الزوج بمنظومة الدعم، فهو من سيقوم بعملية الفصل الاجتماعي، وإضافة الزوجة، عقب استلام البطاقة التموينية الجديدة، لافتًا إلى أن المواطن سيتمكن من إضافة زوجته وبنيه عقب تسلم البطاقة في حالة وجودهم على قاعدة بيانات منظومة الدعم السلعي.

وفيما يخص خطوات الفصل الاجتماعي يوضح مستشار وزير التموين، التالي:

1 - يجب على المواطن الراغب في فصل نفسه عن بطاقة ذويه أن يتوجه إلى المكتب التمويني التابع لمحل سكنه، والتقدم بطلب للفصل الاجتماعي.

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2- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصورة من بطاقة التموين المقيد عليها، وقسيمة زواج.

3 - تسليم المستندات المطلوبة عقب تقديم طلب الفصل الاجتماعي، وإرسال رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد إلى الرقم (91237).

4- إرسال الرسالة من رقم هاتف مسجل ببيانات صاحب الطلب.

5- إرسال الرد عبر رسالة نصية توضح تسجيل الطلب المقدم على النظام الإلكتروني من عدمه.

6- يستقبل مقدم الطلب رسالة بعد أسبوع على نفس الرقم تؤكد قبول الطلب أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض، أما في حال القبول سيتم استقبال رسالة أخرى بعد 15 يومًا تطالب المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين للحصول على بطاقته.

7- يجب على المواطن إرسال رسالة جديدة على الرقم (91237) تحتوي على الرقم "1" باللغة الإنجليزية بقيمة جنيه واحد، لاستلام الرقم السري لتفعيل بطاقتك.