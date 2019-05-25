بدء امتحان الفقه لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بدأ طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح السبت، أداء امتحان الفقه، في أول أيام امتحانات نهاية العام.

و كثف أفراد الأمن الإداري من تواجدهم أمام اللجان، وفتشوا الطلاب ذاتيا، طبقا لتعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان المادة الثانية في الميكانيكا.

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أكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، ضرورة التزام جميع المكلفين بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية بالضوابط المنظِّمة داخل المقارِّ المحددة لهم.

و كلف رؤساء المناطق الأزهرية بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد؛ لمواجهة أية مستجدات أو مشاكل والعمل على حلها فورًا من خلال التواصل المستمر مع قطاع المعاهد، ومعه على مدار الساعة.

وحث وكيل الأزهر الطلاب على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والالتزامبالقواعد المنظمة لها ومنها الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وقراءة التعليمات في أول صفحة من الورقة الامتحانية"البوكليت"، إضافة إلى المراجعة أكثر من مرة على إجابتهم قبل تسليمهاللملاحظين، وعدم الخروج من اللجانقبل انتهاء الوقت المحدد للمادة.