مصر | اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

وخصصت المحكمة الجلسة لحضور الشهود وسماع أقوالهم.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.