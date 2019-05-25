مصر | اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهمين بقضية "العائدون من ليبيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهمين بقضية "العائدون من ليبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره إعادة إجراءات محاكمة متهمين الصادر ضدهما إحكاما غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "العائدون من ليبيا".

وخصصت المحكمة الجلسة لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت قد أصدرت المحكمة حكمها حضوريا لـ ١٠ متهمين وغيابيا لـ ٤ آخرين، حيث عاقبت كلا من أحمد امام محمد ومحمود عيدأحمد خليل بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد ١٥ عاما على ٣ متهمين وهم مصطفي عبدالوهاب وأنور وجدي محمد، وأحمد كامل محمد.

وعاقبت المحكمة يحيي محمد السيد بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالسجن المشدد ٣ سنوات لكلا من بدر البيومي شيرين حسنين ومحمد رمضان عبدالكريم وعمرو فاروق صابر ومحمد فاروق عبدالرحمن وأشرف السيد أبوالمجد محمد وأحمد عبدالحميد السيد ومصطفي عبدالله عبد المقصود.

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كما الزمت المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وفى أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين فى القضية، والغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وامرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.