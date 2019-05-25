شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء عصام شادى ، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم السبت الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .

ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

Advertisements

وأشرف اللواء عصام ، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.