شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: نقل موقف أتوبيس النقل العام بالمطرية لميدان المسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه سيتم نقل موقف أتوبيس النقل العام بحى المطرية من ميدان المطرية ،الى موقف ميدان المسلة.

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وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم رفع كفاءة موقف أتوبيسات المسلة ليستوعب سيارات الخط، بالتنسيق مع حى المطرية، كما تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بالمكان ، وشن حملات ليلية لضبط المخالفين ، فى إطار تسهيل حركة المرور والقضاء على الزحام .