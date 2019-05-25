نائب محافظ القاهرة: نقل موقف أتوبيس النقل العام بالمطرية لميدان المسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه سيتم نقل موقف أتوبيس النقل العام بحى المطرية من ميدان المطرية ،الى موقف ميدان المسلة.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم رفع كفاءة موقف أتوبيسات المسلة ليستوعب سيارات الخط، بالتنسيق مع حى المطرية، كما تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بالمكان ، وشن حملات ليلية لضبط المخالفين ، فى إطار تسهيل حركة المرور والقضاء على الزحام .
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