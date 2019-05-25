شكرا لقرائتكم خبر عن للمعلمين.. أسباب ومواعيد الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة بالإدارة العامة للامتحانات، تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل، وفتح باب قبول الاعتذارات مباشرة.”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات عن أسباب قبول العذر ومواعيده.
1ـ الأحد 26 مايو الجارى تسليم خطابات الندب للمراقبين.
2ـ الاثنين والثلاثاء والأربعاء قبول الاعتذارات فى المديريات.
3ـ تخصيص 27 مقرًا لقبول الاعتذارات من المعلمين.
4ـ هناك حالات تضمنتها القرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، يقبل فيها اعتذار المعلم من المشاركة فى أعمال الامتحانات.
5ـ يقبل عذر المعلم إذا كان لديه أسباب مرضية ولديه شهادة من الكومسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها.
6ـ يجب أن تفيد الشهادة المرضية بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة فى الثانوية العامة.
7ـ يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة.
8ـ يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقًا لرغبتهما.
9ـ يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية
10ـ يقبل عذر المعلمة إذا كان لديها طفل رضيع.
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