52% من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة فى إعادة الانتعاشة لقطاع السياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الحكومة فى إعادة الانتعاشة لقطاع السياحة، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة الانتعاشة لقطاع السياحة. Advertisements وتوقع 52% من القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة الانتعاشة لقطاع السياحة، بينما استبعد 44% من القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة الانتعاشة لقطاع السياحة، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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