أخبار مصر | لجنة متحدي الإعاقة بـ"unarts" تنظم حفل إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة متحدي الإعاقة بـ"unarts" تنظم حفل إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة متحدي الاعاقة بمنظمة unarts، برئاسة المخرج رضا عبدالعزيز، حفل إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة، تحت إشراف سمر عبدالعزيز، المنسق العام للجنة ومدير مشروعات التنمية الإنسانية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمحسن مدير عام وحدة المناعة بمستشفى الحميات بالعباسية.

وأكدت عبدالعزيز، أن القيادة السياسية في مصر تعمل بكل اجتهاد وجدية لصنع مستقبل أفضل لذوي القدرات الخاصة، ولابد من تضافر جهود المجتمع المدني والهيئات الحكومية لتنفيذ التوجهات الإنسانية المستنيرة والطموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق رؤية مصر 2030 للتنمية الإنسانية الشاملة، لأن قوتنا في وحدتنا.

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وأوضحت أننا نعمل من خلال لجنة الإعاقة على دعم المبادرات الإنسانية للقيادة المصرية وتنفيذها داخل مصر وخارجها من خلال سفرائنا بالدول العربية الشقيقة.

من جهته، اكد المخرج رضا عبدالعزيز، رئيس لجنة الإعاقة بمنظمة unarts، تنظيم مؤتمر معا نستطيع لدعم العاملين بمجال ذوي القدرات الخاصة، وتطوير أداؤهم وتحديث معلوماتهم وتكريم المتميزين من المراكز المتخصصة والكوادر المؤثرة في تأهيل وعلاج ذوي الإعاقة في مصر.

وأشار إلى أن التنظيم لهذا المؤتمر المهم يأتي لأننا مؤمنون بأن نجاح دمج وتمكين ذوي القدرات الخاصة في مصر لن يتحقق إلا بتأهيل كوادر العلاج والتأهيل في كافة النواحي لكل الإعاقات وجعلها أكثر احترافا واطلاعهم على البرامج الجديدة في عالم الإعاقة، ومن المقرر إقامة المؤتمر بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو تحت شعار "مصر الإنسانية على ضفاف نهر النيل العظيم".