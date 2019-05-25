شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 25 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يطلق المجلس العربي للمياه بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا «سيداري»، والشراكة المائية المصرية «التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية»، وذلك بعد إقراره في الجمعية العمومية للمجلس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2019.
تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم ود. على عمارة أولى جلسات محاكمة 15 متهمًا في قضية تشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.
تطلق الهيئة الوطنية للإعلام أحدث قنواتها الرياضية (تايم سبورت)، على البث الفضائي، على أن تقوم القناة ببث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل على البث الأرضي الرقمي.
يصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العاصمة اليابانية، طوكيو، في زيارة يلتقي خلالها بالإمبراطور ناروهيتو، كما يعقد مباحثات قمة مع رئيس الوزراء شينزو آبي، ومن المقرر أن تحظر الحكومة اليابانية تحليق الطائرات بدون طيار في 10 مواقع بالعاصمة طوكيو ومناطق محيطة خلال هذه الزيارة.
يبدأ وزير خارجية الكوبي برونو رودريجيز باريليا، زيارة إلى روسيا تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لمناقشة عدد من جوانب التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك مجموعة واسعة من القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
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