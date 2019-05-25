شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بمكافحة تجمعات الجراد المتواجدة جنوب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي الزراعة ومقاومة الجراد، بالإضافة إلى رئيس مدينة أبوسمبل بتكثيف أعمال المقاومة لتجمعات أسراب الجراد، التي ظهرت مساء الجمعة، على الحدود الجنوبية من خلال نشر فرق المكافحة في المنطقة الغربية المتاخمة لطريق أسوان/ أبوسمبل البري، علاوة على المنطقة الشرقية والجنوبية الواقعة شرق بحيرة السد العالي.

ووجه المحافظ، خلال بيان أصدره مساء الجمعة، رئيس مدينة أبوسمبل بتوفير الدعم اللوجستي لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات والمعدات والمبيدات اللازمة إلى المنطقة الشرقية للبدء فوراً في أعمال المقاومة، مع متابعة الموقف أولاً بأول وإخطار المحافظ شخصياً بجهود المقاومة والمكافحة للسيطرة على كافة أسراب الجراد والقضاء عليها بشكل نهائي.

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ومن جانبه أوضح المهندس أحمد إسماعيل، مدير قاعدة الجراد بأسوان، أنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبوسمبل تم على الفور انطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة، وتم التعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوي والإفريقي القادم من السودان.

ولفت إلى أنه تم مساء الجمعة البدء في أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات مخصصة لذلك، وبالتوازي ستقوم فرق المكافحة، السبت، بالتوجه إلى المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال المقاومة بالشكل المطلوب.

وأضاف أحمد إسماعيل أن سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوي والإفريقي يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به والذى يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته في حالة رصد أي تجمعات له.