شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية ساخنة تضرب مدن وقرى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، لعواصف ترابية شديدة محملة بالهواء الساخن ضربت عددًا من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ.

وقرر محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبًا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.

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وأكد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددًا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة.

كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة شمالا ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.