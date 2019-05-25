شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين «انفجار ليون» وتؤكد وقوفها إلى جانب فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، الانفجار، الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، وأسفر عن إصابة عدد من الجرحى.
وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء.
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