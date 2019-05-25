شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن تصحيح الامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثير من أولياء الأمور والطلاب حول مصير الطالب الذى لم يستكمل امتحانه الإلكترونى بسبب انقطاع فى شبكة الإنترنت أو سيستم الامتحان أو لأسباب أخرى، ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات آلية تصحيح كراسة إجابة الطالب فى هذه الحالة.

1ـ التصحيح الإلكترونى يجرى أولاً بأول فى قرابة 250 مقر تقدير درجات.

2ـ التصحيح الإلكترونى سوف يراعى صعوبة الأسئلة.

3- هناك قواعد للتصحيح الإكترونى سيتم تطبيقها.

4ـ قد يجرى إلغاء سؤال لصعوبته وتوزيع درجاته على باقى الأسئلة.

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5- سوف تطبق درجات الرأفة.

6ـ الطالب الذى كان مقررًا له أن يؤدى الامتحان إلكترونيًا وانتظر حتى الساعة 9 ونصف، وتم تحويله ليؤدى الاختبار ورقيًا وبدأ فى الحل والإجابة عن الأسئلة، ولم يكمل حل جميع الأسئلة لضيق الوقت ثم تم تحويله إلكترونيًا ففى هذه الحالة يتم تقدير وتصحيح ما قام الطالب بالإجابة عليه.

7ـ تكون النهاية العظمى له هى النهاية العظمى لعدد الأسئلة التى حلها ثم يقوم الكنترول بعد ذلك بتحويلها إلى نسبة مئوية.

8ـ بعد ذلك يقوم الكنترول بتحويل النسبة المئوية إلى درجة.

9ـ إذا حصل الطالب على 80%‏ وكانت النهاية العظمى للغة العربية من 50 مثلاً، فإن درجة الطالب تكون 40 من خمسين وننتظر إلى أن تظهر نتيجة الامتحان الإلكترونى ونختار للطالب الدرجة الأعلى.

10ـ أى أسئلة تم الإجابة عليها سوف يتم تصحيحها سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.