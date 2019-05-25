شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسجل انتظاما لحركة إقلاع وهبوط رحلات مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة إقلاع وهبوط الطائرات من مطار القاهرة الدولى، انتظاما خاصة لرحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى الدول الأوروبية والعربية، رغم ارتفاع كثافة التشغيل فى موسم عمرة شهر رمضان. واكدت مصادر، أن حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية لشركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الماضية، شهدت انتظاما فى المواعيد المقررة لها طبقا لجداول التشغيل، وذلك منذ الساعات الأولى من اليوم.

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