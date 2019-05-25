تعرف على حجم صادرات 10 محاصيل .. الموالح والبصل فى المقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 "، اجمالى صادرات 10 محاصيل من منتجات الخضر والفاكهة بناء على تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى خلال الفترة من يناير 2019 وحتى مايو الجارى ، حيث بلغ الإجمالى 3مليون و 388 ألف و 296 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 358 ألف و 432 طن عن نفس المدة من العام الماضى. صادرات الموالح بلغت مليون و555 ألف و653 طن لتحتل المركز الأول تصدير 630 ألف و790 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية تصدير 187 ألف و991 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات. احتلت الفراولة على المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و 319 طن. Advertisements احتلت صادرات مصر من الثوم المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 14 الف و446 طن . احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السادس بإجمالي 8597 طن. الجوافة بإجمالى 5564 طن لتحتل المركز السابع حصل الرمان على المركز الثامن فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3177 طن. وحصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالي 1875 طن. أما المركز العاشر فى صادرات مصر جاء محصول الخيار بإجمالى كمية بلغت 982 طن.

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