شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تبدأ اجتماعات وقداسات طلبة الثانوية العامة قبل بدء الإمتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الكنائس القبطية هذا الأسبوع، قداسات واجتماعات طلاب الثانوية العامة ، حيث دأبت الكنائس القبطية على الصلاة للطلاب قبل بدء موسم الامتحانات بينما يجتمع أمناء خدمة ثانوى بهؤلاء الطلاب في الكنائس المختلفة وتتضمن الاجتماعات بعض النصائح والصلوات لاجتياز تلك الفترة المرهقة.

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كان الانبا دانيال ، أسقف المعادى، قد عقد لقاءًا تشجيعيًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة، بكنيسة الملاك ميخائيل بالمعادي منذ أيام ، وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي وحضر أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات ممن يستعدون لدخول امتحانات الثانوية العامة الشهر المقبل، وعقب القداس ألقى نيافته ، كلمة مناسبة ثم قدم لهم بعض الهدايا التذكارية ، حيث يحرص نيافة الأنبا دانيال على الالتقاء بطلبة الثانوية العامة في هذا التوقيت من كل عام، لمساندتهم روحيًا ومعنويًّا.