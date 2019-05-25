شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلغي الحظر المفروض على استيراد البصل المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر السعودي عن البصل المصري، بعد مفاوضات قام بها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي.
يذكر أن وزير الزراعة زار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي على رأس وفد رسمي ضم الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، والدكتور أشرف المرصفي، مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية لحل هذه الأزمة.
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