شكرا لقرائتكم خبر عن "بيطرى الجيزة": تحصين 3 آلاف كلب مرخص ضد السعار منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن هناك حملات مكثفة ومستمرة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بناءً على الشكاوى الواردة للمديرية من خلال عدة قنوات للتواصل.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، لـ"الخليج 365"، أنه جرى التخلص الأمن من الكلاب الضالة بطرق صحية، حيث تنقل إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الصحى والآمن وتحت الإشراف الكامل لجهاز شئون البيئة.

وأوضح "إسماعيل"، أن عدد الكلاب المرخصة والمحصنة ضد مرض السعار خلال الفترة من يناير 2019 وحتى تاريخه بلغ حوالى 3 آلاف كلب، ولا يوجد حصر بالكلاب الضالة فى الشوارع.

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