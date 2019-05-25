8 قرارات بالموافقة لـ"الأعلى للجامعات" فى اجتماعه الأخير بينها 4 كليات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 8 قرارات بالموافقة أعلنها المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الأخير، تتلخص فى إنشاء بعض الكليات الجديدة ، وتنظيم عدد من الدورات والأنشطة الطلابية يرصدها ”الخليج 365” فى النقاط التالية: 1- وافق المجلس على مقترح لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بإعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يتفق مع التطورات الحديثة للمهنة. 2- وافق المجلس على طلب جامعة عين شمس تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. 3- وافق المجلس على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية. Advertisements 4- وافق على إنشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة. 5- وافق على إنشاء كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح. 6- وافق على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط. 7- وافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بالسويس. 8- وافق على إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية.

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