​مصر في أسبوع: زيادة أسعار الكهرباء.. وموجة حارة غير مسبوقة تضرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أسعار الشرائح الجديدة، وموجة حارة شديدة ضربت البلاد.

كما شهد هذا الأسبوع، إفطار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من المواطنين، وزيارته العاصمة الإدارية الجديدة وتفقده ما دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي.

كما تعرضت البلاد لموجة حر شديدة هي الأعنف بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة.

ويستعرض الخليج 365 أبرز أحداث الأسبوع..

السبت: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

انطلقت، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، ويؤدي 757 ألف طالب وطالبة "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي"، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، للتفاصيل اضغط هنا..

وفي نفس اليوم أعلنت وزارة الري والموارد المائية إنشاء أحواض عملاقة وناتج تكريك" لحماية أراضي الدلتا من مخاطر البحر، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد: "السيسي" يفطر مع مجموعة من المواطنين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاص، للتفاصيل اضغط هنا..

وقامت مديرية صحة الإسكندرية" بفحص وعلاج 1500 مريض في قافلة طبية إلى 1484 مريضًا، خلال قافلة طبية بقرية المراغي الكائنة بالظهير الريفي للمحافظة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتفاصيل اضغط هنا..

وأعلنت وزارة التعليم، أن 130 ألف طالب بأولى ثانوي أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيًا، للتفاصيل اضغط هنا..

الإثنين: لأول مرة بالعالم.. القمر الصناعي المصري يلتقط صورًا للأرض بتقنية 4K

كشفت شركة "سين" البريطانية، أن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، التقط لأول مرة مقاطع مصورة للكرة الأرضية بتقنية 4K فائق الوضوح، للتفاصيل اضغط هنا..

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كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة أول مهرجان لعسل النحل المصري، الأربعاء الموافق 16 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاث أيام، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء: إعلان زيادة أسعار الكهرباء

يوم الثلاثاء، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

كما أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حوارًا تليفزيونيًا، رد فيه على انتقادات سفره سنوياً: "أعلم واجباتي ومسئولياتي"، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء: تحذيرات من الموجة الحارة وتأجيل الامتحانات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية، للتفاصيل اضغط هنا..

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، الأربعاء، امتحان مادة الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس: موجة حارة تضرب البلاد

شهدت مصر، موجة من الحر الشديد نتيجة التغيرات المناخية، حذرت على إثرها وزارة الصحة من التعرض المباشر للشمس، وأعدت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، للتفاصيل اضغط هنا..

شهد أحد الأتوبيسات حالة حريق بسب طقس الخميس شديد الحرارة، حيث كشف تامر محمد، سائق أتوبيس هيئة النقل العام بالقاهرة، المحترق ظهر اليوم الخميس، بمحور الشهيد، للتفاصيل اضغط هنا..

كما أعلن معهد الفلك، عن موعد عيد الفطر وفق الحسابات الفلكية، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة: السيسي في العاصمة الإدارية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد صلاة الجمعة، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، فضلاً عن القيادة الاستراتيجية، للتفاصيل اضغط هنا..

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاق البث الرسمي لقناة "تايم سبورت" في العاشرة من مساء غد السبت، بعد انتهاء اللمسات الأخيرة لانطلاق القناة في نسختها الفضائية، للتفاصيل اضغط هنا..

كما هبطت أسعار 6 عملات أجنبية وعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنكالأهلي، مع استمرار تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية، للتفاصيل اضغط هنا..