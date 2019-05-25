مصر | إحباط ترويج 7 قطع أسلحة نارية في الجيزة

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط (33 متهما ضبط بحوزتهم، 116 جرام حشيش، 1214 أقراص مخدرة، 24 جرام هيروين، 400 جرام بانجو)، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية

تم ضبط ( 9 متهمين، ضبط بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن 12 مم، 6 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 8 طلقة عيار 12 سم)

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.