مصر | التحريات تكشف عن تقاصيل ضبط هاربين من أحكام قضائية في أكتوبر

وتمكن النقيب عمرو أبو العلا الضابط بوحدة مباحث إدارة تأمين أكتوبر، بميدان رامو دائرة قسم اول أكتوبر، من ضبط وحيد ي م ا، 49 سنة، تاجر وصاحب كافتريا، ومقيم السيدة زينب، بالقاهرة المحكوم عليه الهارب في القضية جنايات الازبكية لسنة 2016 ( ترويج عملة ) بالسجن 15 عاما، وبمواجهتهما أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما، وحرر المحضر اللازم لكلا منهما بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"من كرداسة لإمبابة".. قصة فتاة عثر على جثتها بمياه النيل

توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن جثة الفتاة المعثور عليها طافية بمياه النيل، بمنطقة إمبابة مساء أمس الخميس، هى جثة نداء عزت مغاوري طالبة بالصف الأول الثانوي، والمختفية منذ 3 أيام بمنطقة كرداسة.

وكانت وزعت نشرة باوصاف الفتاة المعثور على جثتها طافية بمياه النيل بمنطقة كوبري إمبابة، دائرة قسم شرطة إمبابة، على أقسام ومراكز القطاع، وتم التوصل إلى أن أوصاف الفتاة المعثور على جثتها مطابقة لاوصاف الفتاة المحرر محضر بتغيبها بمركز شرطة كرداسة، منذ 3 أيام، وبالتنسيق مع المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، تم استدعاء اهليتها تبين أنها جثتها.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة فتاة مجهولة الهوية في العقد الثاني من عمرها، من مياه النيل بمنطقة إمبابة.

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وورد بلاغا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بمياه النيل بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وتبين أن الفتاة المعثور على جثتها ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بحوزتها أيه أوراق تفيد هويتها، ولا يوجد بالجثة ايه إصابات ظاهرية.

وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة إلى هوية الفتاة المعثور على جثتها، وانتحارها بسبب وجود خلافات أسرية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

