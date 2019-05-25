شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف : مسابقة فى اللغة العربية للدعاة وجوائز إيفاد وبعثات حج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة الدينية بوزارة الأوقاف ، عن مسابقتين، فى اللغة العربية، فى إطار أهمية اللغة العربية للأئمة والخطباء والواعظات ، وضرورة تنمية مهاراتهم اللغوية ومواهبهم الأدبية.
وشمل الاعلان عن المسابقة الأولى : للأئمة والواعظات خريجي كليات اللغة العربية وذوي المواهب اللغوية في الشعر ، أو كتابة القصة أو كتابة المقال ، مع إتقان قواعد وأساسيات اللغة العربية ، بحيث يقدم المتسابق أفضل ثلاثة أعمال أدبية من الشعر أو القصة أو المقال من نتاجه الأدبي والفكري ، مع اجتيازه الاختبارات الخاصة بذلك .
وتكون جوائز هذه المسابقة : ثلاث بعثات حج لمرافقة بعثة الحج وعدد 2 إيفاد رمضان . بشرط اجتياز اختبار القرآن الكريم لإيفاد رمضان ، وفقه الحج لبعثات الحج إضافة إلى خمس جوائز مالية ، وجاءت الشروط ألا تقل درجة أي اختبار تحريري أو شفوي أو عمل أدبي عن 65% .
والمسابقة الثانية : لغير خريجي كليات اللغة العربية من الأئمة والواعظات : وتقوم على شقين : الأول : الإجابة على أسئلة المسابقة وعددها ثلاثون سؤالا على ثلاثين يومًا يبدأ نشرها من 1 شوال 1440هــ ويكلف د. أشرف فهمي مدير عام التدريب بالإشراف على نشرها .
ثانيا : اجتياز اختبار أساسيات وقواعد اللغة العربية .
الجوائز : عشرون ألف جنيه للأول، وخمسة عشر ألف جنيه للثانى ، وعشرة آلاف جنيه للثالث ، وخمسة آلاف جنيه للرابع وثلاثة آلاف جنيه للخامس وخمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها 2000 جنيه .
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف : مسابقة فى اللغة العربية للدعاة وجوائز إيفاد وبعثات حج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.