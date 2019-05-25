أخبار مصر | عمومية الأطباء البيطريين بالقاهرة تقيم الإفطار السنوي وتوافق على الميزانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمومية الأطباء البيطريين بالقاهرة تقيم الإفطار السنوي وتوافق على الميزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة الجمعية العمومية العادية، جاءت الجمعية العمومية بعد الإفطار الجماعى السنوى لأعضائها، حضر الإفطار دكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة وأعضائها.

وصرح الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين القاهرة، بأنه تم عرض ميزانية نقابة القاهرة عن عام 2018 على الجمعية العمومية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته، مؤكدًا أن الجمعية العمومية لنقابة القاهرة للأطباء البيطريين وافقت على الميزانية لعام 2017.

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وأوضحت نانسي يعقوب، عضو نقابة القاهرة للأطباء البيطريين، أن النقابة الفرعية بالقاهرة بها 9 آلاف عضو، ونظمت أنشطة كثيرة منها مسرحية روائية كنشاط ثقافى ورحلة لوادى الريان بالفيوم والاشتراك بمعرض أجرينا وغيرها من الأنشطة وتحملت نقابة القاهرة 25‰ من تكليف الأنشطة.

وأكد الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة النقابات الفرعية، أنه تم بحث شراء مقرا جديدا وكبيرا يليق بنقابة القاهرة الفرعية بشارع القصر العيني، وجارِ العمل على إنهاء شرائه، لخدمة الأطباء البيطريين بنقابة القاهرة.

وأشار الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه جارِ الانتهاء من مشروع توحيد اشتراك النقابات الفرعية ويحصل مع اشتراك النقابة العامة، والهدف راحة الطبيب وعدم تعدد جهات التحصيل.