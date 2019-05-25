مصر | "تمر حنة".. تفاصيل إحباط ترويج 4 أطنان جبن موزريلا بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تمر حنة".. تفاصيل إحباط ترويج 4 أطنان جبن موزريلا بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن قيام "سعيد ا ب ع"، 35 سنة، صاحب ثلاجة "منتجات ألبان" بدون ترخيص، بدون ترخيص، كائن شارع الإخلاص، أبراج الاندلس، بدائرة قسم الطالبية بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان "جبنة موزريلا" مجهولة المصدر النتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم مستغلا زيادة اقبال المواطنين عليها من تلك الأصناف، مدخلًا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالإشتراك مع مفتشى التموين والأغذية استهدفت المصنع المشار اليه، وامكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عثر على 190 كيس معبأة "جبنة موزريلا" زنة الواحدة 20 كيلوا جرام، 70 كيس معبأة "جبنة موزريلا" زنة الواحدة 10 كيلوا جرام مدون عليها الإيطالي، 100 كيس معبأة "جبنة موزريلا" زنة الواحدة 1 كيلوا جرام مدون عليها دانتي، 100 كيس معبأة "جبنة موزريلا" زنة الواحدة 1 كيلوا جرام مدون عليها ميرو، 200 كيس معبأة "جبنة موزريلا" زنة الواحدة 500 جرام مدون عليها تمر حنة، بلغ اجمالى المضبوطات 4 أطنان 800 كجم "جبنة موزريلا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي.

كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، وبمواجهة المتهم اعترفت بارتكابه الواقعه علي النحو المشار اليه، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

