أخبار × 24 ساعة.. "100 مليون صحة" تحذر الأطفال من تناول اللحوم المصنعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. توزيع كميات كبيرة من الأدوية على المستشفيات وتأمين مخزون خوافض الحرارة "100 مليون صحة" تحذر الأطفال من تناول اللحوم المصنعة.. اعرف السبب ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 2 مليون و600 ألف طن رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية انطلاق منافسات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية الجماعية لطلاب المدارس كنترولات الدبلومات الفنية تعقد اجتماعا تحضيريا اليوم قبل تصحيح الامتحانات Advertisements ارتفاع صادرات مصر من البرتقال لـ1.555 مليون طن وجارى الشحن "البلدى يوكل".. ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 ملايين طن للأسواق العالمية.. 12 محصولا بالمقدمة.. بدء تطبيق قرار "الوزراء" على الشركات المخالفة.. و"المركزى للمبيدات": زيادة تحليل الشحنات المصدرة لـ 1050يوميا 5 جامعات مصرية على رأسها القاهرة تظهر في تصنيف ليدن الهولندي 2019 رئيس جامعة حلوان: إحالة 154 حالة شغب بالامتحانات للشئون القانونية الإسكان تطرح وحدات جديدة فى مدينتى للحجز بعد العيد إزالة التعديات بالأراضى المخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة "غرب قنا" المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق لارتفاع درجات الحرارة المترو يعلن انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية

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