شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 3 آلاف معتمرين على متن 15 رحلة..اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 15 رحلة جوية من مطارات، القاهرة وبرج العرب والأقصر، لنقل 3 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.
وأوضح مصدر، تسير شركة مصر للطيران 10 رحلات من مبني الرحلات الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الشركة الوطنية، بواقع 6 رحلات إلى جدة و4 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2000 معتمر إلى الأراضى المقدسة ، مضيفا أن هناك 5 رحلات للشركة من مطارى الاقصر وبرج العرب لنقل 1000 معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.
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