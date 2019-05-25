شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الانفجار الذى وقع فى مدينة ليون الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، الجمعة، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، مما أسفر عن إصابة عدد من الجرحى.

وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء.