شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 25/5/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية ، اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

انخفاض على درجات الحرارة نتيجة لتراجع الكتلة الحارة المؤثرة على المملكة، لكنها تستمر أعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 5-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً في الجبال وعموم المنطقتين الشمالية والوسطى، في حين يستمر حاراً بشكل لافت في بقية المناطق.

وتظهر السُحب المتوسطة والعالية بالأخص على أجزاء من شرق وجنوب المملكة، مع احتمالية لهطول زخات محلية خفيفة من المطر.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصر تترافق معها هبات تعمل على إثارة الاتربة و الغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.

Advertisements

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالفترة السابقة، حيثُ يسود طقس معتدل بالأخص في الجبال والسهول.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.



الطقس فى فلسطين

تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتتحول الأجواء الحارة جداً والمزعجة والصعبة الى جو صيفي عادي معتدل نسبياً نهاراً ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتصبح الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون جنوبية غربية الى غربية.