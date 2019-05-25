أخبار مصر | الإفتاء: الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا.. ولا يكون واجبًا إلا بالنذر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا.. ولا يكون واجبًا إلا بالنذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إن الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أيِّ مسجدٍ ولو بجوار البيت.

وأوضحت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك، أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى إنه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ليحصل له ثوابه.

وتابعت أنه يجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، بشرط أن لا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية.