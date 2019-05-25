أخبار مصر | السيسى يتفقد عددا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسى يتفقد عددا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب صلاة الجمعة، عددا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على رأسها: مدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، فضلا عن القيادة الاستراتيجية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، مؤكدا ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.