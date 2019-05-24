انت الان تتابع ضياء رشوان: زيادة دعم «الصحفيين العرب» لمليوني جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضياء رشوان

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه. وأكد رشوان خلال كلمته أمام مؤتمر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة، أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت، مضيفا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، وأنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين المصرية ستقوم بسداد اشتراكها السنوى مطلع يوليو المقبل مع بداية الموازنة الجديدة للدولة.ومن جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد بالشكر لاستجابة الحكومة المصرية لاتحاد الصحفيين العرب لتوفير الموارد المالية ولجهود نقيب الصحفيين المصريين. ورحب ضياء رشوان بالمشاركين فى اجتماع الأمانة