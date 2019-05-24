شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فنزويلا في القاهرة: الحصار الاقتصادي الأمريكي «جريمة حرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير فنزويلا في القاهرة، ويلمر أومار بارينتوس، إن بلاده أصبحت ضحية لمجموعة من التدابير القسرية المتخذة من جانب حكومة الولايات المتحدة والتي أدت إلى حصار اقتصادي شديد، مما تسبب في قدرة الدولة الفنزويلية على استيراد الأدوية الحساسة، وذلك في إطار استراتيجية لتغيير النظام من خلال سعيها إزاحة الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو من السلطة رغم حصوله على أكثر من 6 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 مايو 2018.

وأضاف السفير الفنزويلي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن «آثار العقوبات المفروضة من أوباما وترامب قد أدت بشكل مباشر وغير مباشر إلى تفاقم النقص في الأدوية مثل الأنسولين ومضادات الفيروسات، التي تسببت في تأخير توزيعها وتسببت بذلك في تفاقم حالات الوفاة العديدة، مما يعني ضمنا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ضوء قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن أمريكا فرضت عقوبات جزائية بما في ذلك الحظر المفروض على صادرات النفط ،و التي تشكل 95 ٪ من دخل البلاد، والمصادرة غير القانونية لاحتياطياتها من الذهب في بنك إنجلترا وحظر استخدام الحسابات المصرفية لاستيراد الأدوية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الضخمة الخاصة بهم.

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وأكد أن الحصار الاقتصادي الأمريكي ضد بلاده تضمن، تطبيق سلاح حرب يسعى لتحقيق نفس الأهداف مثل التدخل العسكري العقابي، ولكن دون الوصول إليه، فضلا عن التدهور المنهجي للسكان الفنزويليين في الوصول إلى النظام الصحي كجزء أساسي من نموذج الحماية الاجتماعية الفنزويلية، والمصادرة غير القانونية للأصول المادية والمالية للجمهورية بمليارات الدولارات، في إطار استراتيجية تقويض السيادة الوطنية، بالإضافة إلى تخفيض دخل البلاد من صادرات النفط.

وأشار إلى أن الدولة الفنزويلية لا تستطيع استخدام أرباح CITGO (شركة النفط الفنزويلية بالولايات المتحدة الأمريكية)، والمقدرة ب 11 مليار دولار من الحصار الأمريكي، كما أن هذه الأموال المصادرة بطريقة غير مشروعة مودعة في حسابات غير شفافة، وتديرها حكومة الولايات المتحدة مباشرة وتحت ستار التحكيم، تحتفظ بموجبها بمليارات الدولارات الخاصة بفنزويلا

وأكد أن التقديرات تشير إلى أن الوفيات الناجمة عن الحصار الاقتصادي تقترب من 40،000 فنزويلي، مشيرا إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية الصادرة عن فنزويلا واستحالة تحركها إلى 1429 مليون و246 ألفا و836 يورو.

ولفت إلى أنه من المستحيل على الدولة استيراد البضائع ذات الأولوية والضرورية، إلى جانب أن الولايات المتحدة تهيمن على الطرق التجارية لشركات الشحن الرئيسية مما جعل من الصعب وصول السلع الأساسية ليس فقط تلك التي تأتي من أمريكا ولكن من أي بلد مصدر آخر تحت دائرة نفوذها.