شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة فلسطين بمصر يؤكدون الالتفاف حول أبومازن في مواجهة التحديات الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مساء الجمعة، مأدبة إفطار على شرف الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية.

وحضر مأدبة الإفطار، سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وعدد من وجهاء الجالية الفلسطينية بجمهورية مصر العربية، والنائبان في مجلس النواب المصري سمير غطاس، ومصطفى بكري، وعدد من رؤساء التحرير والاعلاميين المصريين، وممثلين عن وزارة التعليم المصرية، إضافة إلى كادر السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأعرب السفير اللوح في كلمته عن تمنياته للطلبة والطالبات وشعبنا الفلسطيني في كل مكان بأن يعود هذا الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ناقلا تحيات سيادة الرئيس إلى أبنائه الطلاب الذين يمثلون وقود البلاد ومستقبلها.

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وجرى الحديث خلال مأدبة الإفطار حول مستجدات الوضع الفلسطيني والعربي الراهن، خاصة التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، والخطوات التي تنوي القيادة اتخاذها في حال إعلان ما تسمى بـ «صفقة القرن»، بالاضافة إلى صورة الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض والإنسان والمقدسات، من خلال زيادة وتيرة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، واستهداف حياة وأمن المواطن الفلسطيني، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

واستمع السفير اللوح خلال المأدبة، إلى المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الطلبة، ووعدهم بحلها بشكل سريع.

من جانبه، أكد المشاركون دعمهم للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورفضهم لـ«صفقة القرن»، مشددين على أن الشعب الفلسطيني ملتف خلف قيادته الوطنية وخلف رئيسه وهو يواصل التصدي لمخططات الاحتلال والإدارة الأميركية، ويعبر عن الموقف الثابت للشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.

حضر المأدبة ما يقارب ٦٥٠ طالب فلسطيني من جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا والمنوفية والمنصورة وقناة السويس ومعهد البحوث وجامعة مصر وجامعة ٦ اكتوبر والجامعة الأمريكية والبريطانية وأكاديمية الشرطة وجامعة المنصورة ودمياط وبنها والأكاديمية البحرية والأكاديمية للعلوم المصرفية .