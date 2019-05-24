شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مسعف وسائق.. سلما 27 ألف جنيه ومشغولات ذهبية عثرا عليها بحادث في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور إسلام عساف، مدير فرع هيئة الإسعاف في بني سويف، بطاقم سيارة إسعاف رقم 431 قرية دلاص، مركز ناصر، شمال بني سويف، ووصفهما بالأمناء على الأرواح والممتلكات.

وأضاف «عساف» أن أبطال هيئة الاسعاف المصرية يواصلون مواقفهم المشرفة، التي تبرهن عن ضميرهم الإنساني والمهني، مؤكدًا أن طاقم الإسعاف المكون من المسعف «جمال محمد ابراهيم» والسائق «نشأت محمد» ضربا المثل والقدوة لباقي العاملين بالهيئة الذين دائما ما يتعرضون لمثل تلك المواقف ويحسنون الصنع.

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وأكد مدير فرع هيئة الإسعاف، أن طاقم السيارة رقم رقم 431 قرية دلاص، مركز ناصر، سلما الأمانات الخاصة بحادث سير وقع، اثر إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص «مصري و6 ليبيين»، مشيرًا إلى أنهم عثرا على 27 ألف جنيه وعلبة بها 5 خواتم ذهبية وسلسلة ذهبية وهاتفين محمول، وتم تسليمهم لذويهم.

وكان اللواء «أشرف عز العرب»، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة الإبراهيمية، أمام قرية بني عدي، التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 6 أفراد، وهم: رابحة سيف النصر، ٣٥ عاما، مصابة بكدمات وآلام بالظهر، ليبية الجنسية، وأبنائها: «على ـ 15 عاما» مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، و«آية ـ 10 أعوام» مصابة باشتباه كسر بالكتف اليمنى، و«دعاء ـ 9 أعوام» مصابة بجروح بالرقبة واشتباه بكسر بالساق اليسرى، و«صافية ـ عامان» مصابة بجرح بالأذن، بالإضافة إلى زوجها «سعد على عبدالسلام» 45 عاما، مصري الجنسية، مصابا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى.