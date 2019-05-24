شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: الانتهاء من اللمسات الأخيرة لانطلاف البث الرسمي لقناة تايم سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق في العاشرة من، مساء السبت، البث الرسمي لقناة «تايم سبورت» حيث يتابع أولا بأول حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اللمسات النهائية لانطلاق القناة في نسختها الفضائية، والذي صرح بأن القناة تعد إضافة حقيقية في مجال الإعلام الرياضي شكلا ومضمونا ونولي لها اهتماما كبيرا حيث تنقل عبر نسختها الأرضية كل فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية البطولى الأهم على مستوى القارة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

كما قرر حسبن زين ان تنقل قناة تايم سبورت مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقامة بمصر يوم الاحد القادم وذلك على البث الارضي، ويعد حسين زين المشاهد المصري والعربي والافريقي ان تقدم القناة خدمات اعلامية رياضية متميزة تحظي برضي عشاق وجماهير الرياضه بمختلف تنوعاتها والعمل على امتاع واسعاد المشاهد ببرامج وفقرات القناة المتنوعة.

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وتعرض قناة تايم سبورت في اول يوم من انطلاقها بمدينة الانتاج الاعلامي مجموعة من الفقرات الرياضية المتنوعة والمتميزة التي تنال اعجاب المشاهد، كما يتم عرض للبرامج التي ستعرض على شاشة القناة ومنها برنامج.. بث اصلي وبرنامج العبها صح وبرنامج حدوته افريقية ويقدم البرامج نخبة متميزة من اعلامي ومقدمي البرامج الرياضية.

هذا وتذيع قناة تايم سبورت عبر البث الارضي الرقمي مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدين من متابعة كافة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات من خلال فريق عمل القناة ونخبة كبيرة متميزة من نجوم مقدمى البرامج الرياضية.

وستكون القناة متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي وبدقة عالية، كما تبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال هذا التردد: افقي 11449.

وسيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من خلال القناة بالاضافة ايضا إلى التنويهات الارشادية التي تبث بشكل متواصل ومكثف عبر قنوات الوطنية للاعلام.