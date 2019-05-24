شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: بدء تشغيل محطة مياه جديدة بتكلفة 30 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم الانتهاء من محطة مياه «رأس كاوتش» بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه، وتم تسليمها لشركة مياه الشرب لبدء التشغيل الفعلى، اعتبارًا من السبت ٢٥ / ٥ وذلك لتدعيم شبكة المياه بمدينة وقرى كفر الدوار.

وأوضح «المحافظ» أن المحطة تخدم أكثر من 60 ألف نسمة بنطاق 100 عزبة وتابع بقريتي زهرة وبولين، وتساهم في القضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه، وتحسين مستوى الضغوط بنطاق مركز كفر الدوار.

وأشار «المحافظ» إلى أن المحطة تعتبر الأولى من نوعها بدائرة المحافظة مع محطة المجد بالرحمانية التي تعمل بنظام الأغشية الليفية، وأقيمت على مساحة 1000م2، وتعمل بطاقة 5000م3/يوم، وتتكون من المأخذ ومنظومة الأغشية الليفية، وبيارة المياه العكرة، وعدد 3 طلبات عكرة وأجهزة المعمل وطلمبات حقن الكلور و4 طلمبات مرشحة.