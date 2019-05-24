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إلغاء إقلاع رحلة بمطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، إلغاء رحلة جوية، كان مقرر إقلاعها إلى مدينة ينبع بالمملكة العربية ، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية.

 

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وقالت مصادر، إن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة  بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 441، والتى كان مقرر توجهها إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية.

 

 

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