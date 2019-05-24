شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إقلاع رحلة بمطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، إلغاء رحلة جوية، كان مقرر إقلاعها إلى مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية.
وقالت مصادر، إن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 441، والتى كان مقرر توجهها إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية.
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