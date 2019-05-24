شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات تتأخر عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل فى المطارات الخارجية لبعض الرحلات. وقالت مصادر، إن رحلتين خطوط طيران نسما تأخرت عن الإقلاع فى المواعيد المقررة فى جداول التشغيل، وهما رحلة رقم 110 والمتعة إلى حائل، ورحلة رقم 130 والمتجهة إلى الطائف، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط التركية رقم 695 والمتجهة إلى إسطنبول .

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