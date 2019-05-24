شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التدخل السريع ببورسعيد ينقذ طفلتين من الموت والتسول فى الحرارة المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالاً للجهود المبذولة التى تقوم بها مديريات التضامن الاجتماعى للتعامل مع البلاغات الخاصة بالمشردين من كبار السن ومن بلا مأوى، وفى حملة ميدانية مستمرة فى محافظة بورسعيد، تمكن فريق التدخل السريع ببورسعيد من الاستجابة الفورية لبلاغ أمس، بشأن وجود طفلتين أعمارهما 6 شهور، وعام ونصف، بمنفذ الشاحنات الجمركى بصحبة والدتهما التى تتسول بهما، والطفلتين فى حالة إعياء شديد بسبب الارتفاع الذى شهدتها البلاد أمس فى درجات الحرارة، حيث إنها معتادة التسول بهما، وعليه فقد قام الفريق بالاستجابة للبلاغ والتوجه، وحرر الفريق محضرًا بالقسم ونقل الطفلتين وسلمهما لمركز رعاية الأطفال نظرًا لصغر سنهما.



ويأتى فريق التدخل السريع أحد آليات مديريات التضامن الاجتماعى لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين.

وقد نجح الفريق فى اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التى تشرف على إدارة دور رعاية وتم زيارتها بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم فى توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة.



ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

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