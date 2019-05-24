فيديو.. السيسى يتفقد العاصمة الإدارية ويطّلع على الموقف التنفيذى للمشروعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد صلاة الجمعة، عددًا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحى الحكومى، بالإضافة إلى القيادة الاستراتيجية.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذى للمشروعات وسير العمل بها، مؤكداً ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة والتى يجرى إنشاؤها لتصبح منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى، وستضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التى تعد جزءاً أساسياً من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا فى الشرق الأوسط.
كما تفقد الرئيس الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والذى يقع على مساحة 550 فداناً، وسيضم مبانى الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.
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