الرادار يلتقط 2051 مخالفة سرعات زائدة بالطرق الرابطة بين المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى. وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 2051 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة. Advertisements وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة. وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

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