حفاظًا على تراث التليفزيون.. توقيع اتفاقية بين "الوطنية للإعلام" وشركة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، بروتوكولاً جديدًا مع الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين، في إطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليًا من التلفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.

وذكرت الشركة في بيان، أن "البروتوكول يقضي بإتاحة محتوى التليفزيون على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريًا والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه".

وأشار البيان إلى أن "منصة Watch iT جرى إطلاقها مع بداية شهر رمضان المعظم بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي المميز على شاشات القنوات المختلفة لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة وبصورة حصرية والتي تعتبر بداية قوية لإطلاق المنصة".

Advertisements

وأضاف البيان أن "البروتوكول الجديد مكمل لما تقوم به إدارة منصة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري حصريًا في مختلف المجالات ويلائم مختلف الفئات لاسيما أن التلفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوى المميز والذي كان قد تم استباحته في الماضي على العديد من المواقع على شبكة الإنترنت".

وأكد تامر مرسى رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن "شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميا إلى حماية حقوق الملكية الفكري للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصتنا Watch iT وبصورة حصرية".

وأشار حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن "البروتوكول جزء من مسئوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، ونقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده".

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الرقمية، أن "الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الإنترنت www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر جوجل بلاي أو آبل ستور".